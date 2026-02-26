Drogerie und Apotheke: Neue dm-Angebote landen vor Gericht

Beim Landgericht in Karlsruhe liegen mehrere Klagen gegen den Drogerie-Riesen vor. Es geht um medizinische Leistungen und um Grundsätzliches.
Für die einen ist es eine Innovation, für die anderen ein Sakrileg. Die Drogeriemarktkette dm hat seit einiger Zeit damit begonnen, ihr Geschäftsfeld zu erweitern, und apothekenpflichtige Arzneimittel online zu verkaufen. Die Wettbewerbszentrale, noch besser bekannt unter ihrem alten Namen Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, hat dagegen geklagt. Das ist nicht der einzige Bereich, bei dem der Abmahnverein aus Bad Homburg kritisch auf den in Karlsruhe beheimateten Drogisten blickt. Dm bietet in einigen Filialen ein Augenscreening an – auch dagegen zieht die Wettbewerbszentrale vor Gericht.