Drogenschmuggel: Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See

Die USA werfen der Regierung in Bogotá vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel zu unternehmen. Jetzt gelingt Kolumbiens Marine ein harter Schlag gegen die Kartelle - ganz ohne Blutvergießen.
Bogotá - Die kolumbianische Marine hat auf hoher See 27 Tonnen Kokain sichergestellt. Im Pazifik seien auf mehreren Schiffen neun Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt worden, teilte Präsident Gustavo Petro mit. An dem Einsatz seien auch Sicherheitskräfte aus Panama, Australien, Costa Rica und El Salvador beteiligt gewesen.