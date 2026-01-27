Große Mengen Kokain in Ladungen von Bananen und Kokosnüssen? Das ist Vergangenheit. Drogenbanden nutzen andere Wege und Mittel. Ermittler schlagen Alarm.
Den Haag - Kokain wird einem Europol-Bericht zufolge auf neuen Wegen und mit fast perfekter Tarnung nach Europa geschleust. Die internationalen Drogenbanden seien auf neue Methoden umgestiegen, heißt es in dem Bericht der europäischen Polizeibehörde in Den Haag. Sie nutzten Hochtechnologie, Transfers auf hoher See, Halbtauchboote, Speedboote, Drohnen und ausgeklügelte Verstecke.