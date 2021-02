Gegner der Corona-Maßnahmen machen mobil Langer Autokorso sorgt für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart

Ein Autokorso mit mehreren Hundert Fahrzeugen hat am Mittwochabend für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart gesorgt. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten sich am Cannstatter Wasen getroffen, es kam auch zu einigen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.