Drogenkriminalität: Hunderte Festnahmen bei Großrazzia in Italien

1,4 Tonnen Drogen, 384 Festnahmen und 41 Schusswaffen: Die Polizei schlägt bei einer Großrazzia in Italien zu. Was Ermittler unter anderem in Cannabis-Shops und auf Sozial-Media-Profilen entdeckten.
Rom - Bei einer großangelegten Drogenrazzia in mehreren italienischen Städten mit Hunderten Festnahmen sind rund 1,4 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden. Es handelte sich laut Nachrichtenagentur Ansa um eine konzertierte Aktion in mehreren Provinzen gegen die organisierte Kriminalität. Konkret gab es demnach 384 Festnahmen und 655 Anzeigen.