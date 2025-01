35-Jähriger gibt 17-Jährigem Kokain in der Klett-Passage

Drogenkonsum in Stuttgart-Mitte

1 Ein 35-jähriger Mann ist am Montagabend in Stuttgart-Mitte von Polizeibeamten festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein 35-Jähriger übergibt in der Klett-Passage in Stuttgart Kokain an einen 17-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass er es dem Jugendlichen zum Konsum überlassen hat. Die Hintergründe.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Montagabend in Stuttgart-Mitte einen 35 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, einem 17-Jährigen in der Klett-Passage Kokain zum Konsum übergeben zu haben.