Drogenhandel vor dem Landgericht: Herrenberger berichtet von schwerem Leben

Zerrüttete Familie, ein schwerer Unfall, Drogenmissbrauch: Es ist eine dramatische Lebensgeschichte, die ein Angeklagter aus Herrenberg vor dem Stuttgarter Landgericht erzählt.
Der große, sportliche Mann mit dem roten Pulli und den kurzen Haaren auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts spricht trotz seiner Nervosität sehr flüssig, als er von seinem Leben erzählt, das ihm schon in jungen Jahren einige Steine in den Weg gelegt hat. Als er zwei Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm aus beruflichen Gründen von Sindelfingen in die USA. Als er fünf war, ließen sich die Eltern scheiden, mit der Mutter startete er einen Neuanfang in Bremerhaven.