Drogenhandel über das Darknet: Vier Verdächtige in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in U-Haft

1 Vier Verdächtige wurden festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Ermittler durchsuchen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 14 Wohnungen wegen Drogenhandels. Vier Verdächtigen werden festgenommen.











Bei einer Durchsuchungsaktion wegen Drogenhandels im großen Stil über das Darknet haben Ermittler in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vier Menschen festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft, wie das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt am Donnerstag in Mainz mitteilte. Als Haupttäter gelten zwei Männer im Alter von 28 und 38 Jahren. Sie sollen die Plattformen im Internet und im Darknet betrieben haben.