Drogenhandel: Mit Soldaten gegen Brüsseler Drogenclans

Belgien verschärft den Kampf gegen die Schmuggler, dafür werden sogar die Sicherheitsgesetze geändert.
Belgien ist Europas Einfallstor für Drogenschmuggler. Der Hafen in Antwerpen ist seit Jahren einer der wichtigsten Umschlagplätze im internationalen Drogenhandel. Die Rekordmenge von über 110 Tonnen Kokain wurden im Jahr 2023 von den Zollbehörden sichergestellt, was die Politik in Zugzwang brachte. Innerhalb von wenigen Monaten wurden die Kontrollen deutlich verstärkt und die Beamten mit modernen Scannern zum Durchleuchten der ankommenden Container ausgestattet. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 2024 wurden nur noch 44 Tonnen Kokain gefunden. Die Ermittler wissen aber, dass dies nur ein kleiner Bruchteil der tatsächlich geschmuggelten Drogen sind.