Drogenhandel in Stuttgart-Mitte: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

1 Polizeibeamte haben am Mittwochabend am Arnulf-Klett-Platz einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Nachdem Polizeibeamte am Mittwochabend einen 23-Jährigen wegen des Verdachts auf Drogenhandel am Arnulf-Klett-Platz kontrollierten, ergriff dieser die Flucht. Dabei ließ er einen Rucksack mit Haschisch und Bargeld fallen.











Polizeibeamte haben am Mittwochabend am Arnulf-Klett-Platz einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 19.40 Uhr in der Klett-Passage, als dieser plötzlich die Flucht ergriff und in Richtung Königstraße davonrannte.