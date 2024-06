Koks-Lieferung per Drogentaxi – so läuft das Geschäft mit dem Rauschgift

1 Der Kokainkonsum in Deutschland hat sich von 1995 bis 2021 verdoppelt. Grund für den Anstieg könnten neue Vertriebswege sein. Foto: picture alliance/dpa

Eine Handynachricht auf Instagram oder Telegram, und schon in kürzester Zeit ist der Drogenlieferant vor Ort. Ist es tatsächlich so einfach? Ein Selbstversuch in Stuttgart.











Link kopiert



Das Adrenalin schießt durch meine Adern und lässt mein Herz schneller pumpen. Ob das alles eine gute Idee war? In meiner Vorstellung reißt mir gleich ein großer, breiter Mann meinen Rucksack aus der Hand, bedroht mich mit einem Messer und schreit: „Gib mir sofort dein Geld.“ Es wird langsam dunkel, die schlecht beleuchtete Straße erinnert mich an Filmszenen, in denen ja eigentlich immer etwas Schlimmes passiert. Ich wippe mit den Füßen hin und her, gegen die Aufregung. Funktioniert aber nicht.