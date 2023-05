Kleindealer gehen auch in Coronazeiten ins Netz

Drogenhandel in Stuttgart

1 Der Schlossplatz am Abend – ein schlechter Ort für unauffällige Drogengeschäfte. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Der Drogenhandel in der Straßenszene geht auch in der Pandemie weiter. Dabei entdeckt die Polizei zunehmend eine ganz spezielle Gruppe von Tatverdächtigen.









Stuttgart - Noch eine halbe Stunde bis zum Lockdown, Zeit nach Hause zu gehen, die Innenstadt leert sich – in dieser Situation fallen illegale Geschäfte durchaus besser auf als sonst. Beamte der Sondertruppe Sicherheitskonzeption Stuttgart (SKS) haben so am Donnerstagabend auf dem Schlossplatz einen illegalen Winterschlussverkauf beendet – und einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Dass es sich bei dem Verdächtigen um Wohnsitzlosen westafrikanischer Herkunft handelt, gehört zu einem augenfälligen Trend der letzten Wochen.