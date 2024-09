Drogenhandel in Stuttgart: Dealer hat Amphetamin und Haschisch dabei

1 Die Polizei erwischt einen mutmaßlichen Dealer in der City. Foto: dpa/Marcus Brandt (Symbolbild)

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers findet die Polizei neben den Betäubungsmitteln auch noch andere Beweise im Rucksack. Die Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl.











Ein 50 Jahre alter Mann ist am Mittwoch vor den Haftrichter gekommen, nachdem er im Stuttgarter Süden mit Drogen erwischt worden war. Der Mann war der Polizei am späten Vormittag an der Hauptstätter Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle des Rucksacks bestätigte sich der Verdacht, dass er womöglich mit Drogen handelte: In seinem Rucksack hatte er rund elf Gramm Amphetamin und neun Gramm Haschisch dabei. Außerdem fanden die Einsatzkräfte Verpackungsmaterial, dass auf Drogenhandel schließen ließ.