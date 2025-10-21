Drogenhandel in Heilbronn: Sieben mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft

1 Ermittler haben im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis sieben mutmaßliche Drogendealer festgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ermittler haben im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis sieben mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 27 Jahren befinden sich bereits seit zwei Wochen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Männer sollen mindestens seit zehn Monaten im Großraum Heilbronn und in der Öhringer Gegend mit diversen Drogen gedealt haben.