Drogenhandel im Kreis Böblingen: Mutmaßlicher Kokaindealer auf der Anklagebank

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 43-jähriger Mann wegen Geschäften mit Kokain im Raum Böblingen und Herrenberg verantworten.
Nicht sehr lange hat der Auftakt eines Prozesses gegen einen 43-jährigen Mann gedauert, dem die Staatsanwaltschaft einen schwunghaften Handel mit Kokain im Raum Böblingen und Herrenberg vorwirft. Nach der Verlesung der Anklage und einem Austausch der Positionen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hinter verschlossenen Türen wurde die Verhandlung unterbrochen.