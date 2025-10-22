Drogenhandel fliegt auf: Höpfigheimer Kokain-Dealer muss in den Knast

Einem Drogenhändler aus Steinheim-Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) kam die Polizei auf die Schliche, weil sie ihn im Auto belauschte. Ein Gericht verurteilte den Mann.
Die Razzia vom 1. April dieses Jahres ist im kleinen, beschaulichen Höpfigheim immer noch in aller Munde. Knallgeräusche und ein stattliches Polizeiaufgebot bildeten die Kulisse bei der Verhaftung des 57-Jährigen, bei dem auch noch zehn scharfe Patronen gefunden wurden. Das Amtsgericht in Stuttgart-Bad Cannstatt verurteilte ihn und zwei weitere Beteiligte an einem Kokainhandel jetzt zu Haftstrafen.