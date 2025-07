1 Der Angeklagte soll für seine Vermittlungshilfe fast 24 000 Euro bekommen haben. (Symbolbild) Foto: Boonchai - stock.adobe.com

Ein 54 Jahre alter Mann soll die Lieferung von rund 240 Kilo Cannabis in den Rems-Murr-Kreis organisiert haben. Der Wert der Drogen und die Provision waren beträchtlich.











Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um Drogenhandel im Rems-Murr-Kreis vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat der 54-jährige Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten in weiten Teilen eingeräumt. Der Mann gab zu, zwischen einem Landsmann in Rotterdam und einem Bekannten seines Sohnes vermittelt zu haben.