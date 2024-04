In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei eine 41 Jahre alte Bardame gefasst, die im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Donnerstag haben Polizeibeamte eine 41 Jahre alte Frau in Stuttgart-Mitte festgenommen, die im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben.

Laut Angaben der Polizei sprach ein 30-Jähriger gegen 0 Uhr zivil gekleidete Polizeibeamte im Bereich des Leonhardplatzes an und bot ihnen Rauschgift zum Kauf an. Als die Beamten ihr Interesse begründet hatten, nahm der 30-Jährige sie mit in eine Bar an der Leonhardstraße.

Dort gaben sich die Polizeibeamten zu erkennen. Bei der anschließend durchgeführten Gaststättenkontrolle fanden die Beamten bei der 41-jährigen Bardame eine Plombe Kokain und im Küchenbereich weitere rund 10 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Einheiten verpackt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Betäubungsmittel beschlagnahmt

Die Polizisten beschlagnahmten das Betäubungsmittel daraufhin. Der 30-Jährige kam nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die 41-jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Die 41-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.