Drogenfund in Sachsen-Anhalt: Ermittler finden zwei Millionen Tabletten

Nach dem millionenschweren Drogenfund in einem Gemüsehandel in Landsberg in Sachsen-Anhalt wurden bei näherer Untersuchung noch mehr Drogen gefunden. Mithilfe einer mobilen Röntgenanlage des Hauptzollamts Dresden seien inzwischen alle sichergestellten Paletten untersucht worden, teilten die Polizei Halle (Saale) und die Staatsanwaltschaft mit. Dabei wurden mehr als 360 Kilogramm der Aufputschdroge Captagon gefunden.