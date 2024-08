1 Neben Cannabis beschlagnahmte die Polizei auch Kokain. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zu einer Festnahme wegen Drogenfundes ist es am Donnerstag in einer Reutlinger Wohnung gekommen. Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, mit großen Mengen Rauschgift gedealt zu haben.











Eine erhebliche Menge Cannabis hat die Polizei am vergangenen Donnerstag in einer Reutlinger Wohnung beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ermitteln nun gegen einen 20-Jährigen, der im Verdacht steht, in erheblichem Umfang mit Cannabis gehandelt zu haben.