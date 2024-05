1 Die Polizei nimmt einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bereits am 1. Mai ist Zollfahndern am Stuttgarter Flughafen ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Bei einem 32-Jährigen, der im Bus auf Durchreise war, wurden 1,2 Kilo Haschisch sichergestellt. Der Mann kam in Untersuchungshaft.











Zollbeamte haben am Stuttgarter Flughafen einen größeren Drogenfund gemacht, das teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Reutlingen am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Bereits am 1. Mai wurden demnach 1,2 Kilogramm Haschisch bei einem mutmaßlichen Drogendealer am Stuttgart Airport-Bus-Terminal gefunden. Gegen den 32-jährigen Mann ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei seitdem unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.