Drogenbeichte: Hollywoodstar George Clooney und das Kokain

George Clooney trank früher zu viel Alkohol. Darüber hat er schon vor Jahren gesprochen. Jetzt gesteht der Hollywoodstar, dass er in den 1980ern auch Kokain konsumiert hat.

George Clooney (64) hat wilde Zeiten hinter sich. Einst war er ein großer Frauenschwarm und trank zu viel, doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit mehr als zehn Jahren ist er mit seiner Ehefrau Amal (47) verheiratet, im Jahr 2017 kamen Alexander und Ella, die Zwillinge des Paares, zur Welt. Clooney achtet heute mehr auf sich. In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" beichtet er jetzt allerdings, dass er auch schon Kokain und Cannabis konsumiert hat.

"Ich habe immer Witze darüber gemacht, dass ich zu viele Drogen nehme" Clooney erinnert sich in dem Gespräch zurück ans Jahr 1982. Damals habe er "Koks und anderes Zeug" probiert. "Ich habe immer Witze darüber gemacht, dass ich zu viele Drogen nehme, aber ehrlich gesagt, war das für mich nie ein großes Problem", erläutert der Schauspieler.

Zu jener Zeit hätten viele in Los Angeles laut Clooney gedacht, dass Kokain nicht süchtig mache. Später wurde jedoch klar: "Oh, na ja, es ist eigentlich verdammt übel." Außerdem sei das Kokain häufig mit Mannitol, das eine abführende Wirkung habe, versetzt gewesen. "Alle haben eine Line gezogen und waren dann kacken", merkt Clooney an.

Auch erinnert er sich an einen Tag vor rund 15 Jahren, an dem er mit Freunden Cannabis-Brownies gegessen habe. Mit rund 20 Leuten habe er sich "Der Zauberer von Oz" angesehen und dazu Pink Floyds Album "The Dark Side of the Moon" angehört. Als der Film zu Ende war, saßen sie "stundenlang da, ohne zu reden. Stundenlang!" Es sei "einfach nicht meine Droge", sagt Clooney.

Phasenweise trank George Clooney täglich

Der Schauspieler sei in der Vergangenheit außerdem dem Alkohol zu stark zugeneigt gewesen. Es habe Phasen in seinem Leben gegeben, in denen er jeden Abend angetrunken gewesen sei. Er sei aber "niemals aufgewacht und habe getrunken". Im Jahr 2012, als er noch nicht mit seiner heutigen Ehefrau verheiratet war, erzählte Clooney dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter": "Ich trinke manchmal zu viel." Es habe Zeiten gegeben, "in denen es nicht mehr nur Spaß machte, sondern auch dazu führte, dass ich ohne jeden Grund spät nachts trinken musste".

Heute scheint Clooney all das hinter sich gelassen zu haben. Er soll "recht clean" leben, wie es bei "Esquire" heißt. Er trainiere täglich und gehe jährlich zur Vorsorgeuntersuchung.

Bei Sucht- und Drogenproblemen kann in Deutschland die Rufnummer 01806/31 30 31 der "Sucht & Drogen Hotline" kontaktiert werden. Hilfesuchende können laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit täglich zwischen 08:00 und 24:00 Uhr anrufen. Der Anruf aus dem Fest- und Mobilfunknetz kostet 20 Cent.