Drogenbeichte: Hollywoodstar George Clooney und das Kokain

George Clooney trank früher zu viel Alkohol. Darüber hat er schon vor Jahren gesprochen. Jetzt gesteht der Hollywoodstar, dass er in den 1980ern auch Kokain konsumiert hat.
George Clooney (64) hat wilde Zeiten hinter sich. Einst war er ein großer Frauenschwarm und trank zu viel, doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit mehr als zehn Jahren ist er mit seiner Ehefrau Amal (47) verheiratet, im Jahr 2017 kamen Alexander und Ella, die Zwillinge des Paares, zur Welt. Clooney achtet heute mehr auf sich. In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" beichtet er jetzt allerdings, dass er auch schon Kokain und Cannabis konsumiert hat.