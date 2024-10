Drogen und Jugendliche: Cannabis überall – Was Eltern jetzt wissen müssen

Cannabis überall – Was Eltern jetzt wissen müssen

1 Wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, lohnt es sich für Eltern, ruhig zu bleiben, jedoch gleichzeitig nicht verharmlosend zu agieren. Foto: /mariesacha

Seit dem 1. April ist der Konsum in Deutschland legal, allerdings nicht für Jugendliche. An Gras kommen sie nun trotzdem einfache. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Familien.











Während es Erwachsenen seit dem 1. April in gewissen Grenzen erlaubt ist, Cannabis zu nutzen, bleiben Erwerb, Besitz, Konsum und Anbau für Minderjährige verboten. Für alle Straftaten in Zusammenhang mit Cannabis, die für Erwachsene strafbar sind (wie das Verkaufen oder die unerlaubte Weitergabe von Cannabis), können auch Jugendliche, die bereits strafmündig sind (also ab 14 Jahren) zur Verantwortung gezogen werden.