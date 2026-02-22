Nie zuvor war es einfacher, an jede Art von Drogen zu kommen. Das spürt auch die Stuttgarter Polizei. Der Leiter des Rauschgiftdezernats sieht eine sich wandelnde Szene.

Früher war alles besser? Vielleicht nicht ganz. Aber auf jeden Fall war vieles anders. Wenn Hendrik Weiß im Stuttgarter Polizeipräsidium an seinem Schreibtisch sitzt und erzählt, spiegelt sich wider, wie eindrucksvoll die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten beim Thema Drogen gewesen ist. Weiß ist Leiter des Rauschgiftdezernats und seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Was er seither erlebt, ist nichts weniger als ein kompletter Umbruch der Szene. Nicht nur in Stuttgart, aber auch.

Das Klischee vom Junkie, der sich beim Straßendealer seinen Stoff holt, kennt wohl jeder. Früher war dieses Bild auch noch halbwegs treffend. „Die 90er Jahre waren in Stuttgart durch eine sehr starke offene Szene geprägt“, erinnert sich Weiß. Traditionell habe sich viel im Bahnhofsumfeld abgespielt, weil dort viele verschiedene Leute unterwegs sind. Auch der Rotebühlplatz galt als Brennpunkt. Dazu kamen verschiedene Clubs. „Die offene Szene war sehr geprägt von Heroin und Opiaten. Sie war klar zu trennen von der Partyszene, vor allem mit Ecstasy, und der Cannabisszene.“

Persönlicher Kontakt war nötig

An Drogen kam man vor allem über Mundpropaganda. „Man hat einen persönlichen Kontakt gebraucht, um Zugang zur Szene zu bekommen“, sagt der erfahrene Ermittler. Und traf dann den Händler. Persönliche Treffen mit vielleicht gefährlichen Personen in der Öffentlichkeit, Bezahlung in bar – das barg ein gewisses Risiko, erwischt zu werden oder in Schwierigkeiten zu geraten.

Heute ist der Markt ein völlig anderer. „Wir sind weit entfernt von den Hotspots der 90er“, sagt Weiß. Zwar sei Drogenhandel nach wie vor ein Thema rund um den Hauptbahnhof, in der Altstadt, in der Nähe von Suchthilfeeinrichtungen und jeweils dort, „wo gerade das Partyvolk unterwegs ist“. Doch der Großteil habe sich verlagert. Weg von der Straße, hinein ins Internet.

Hendrik Weiß kennt die Stuttgarter Rauschgiftszene wie kaum ein anderer. Foto: Polizeipräsidium Stuttgart

Vor einigen Jahren noch hat das Darknet, also der schwerer zugängliche Teil des Internets, eine große Rolle gespielt. Inzwischen bewegen sich Anbieter und Käufer aber überwiegend in Messengerdiensten und Gruppenchats. Wer gezielt suche, finde Händler, so Weiß. Der Vorteil für Konsumenten liege in der Anonymität. Man brauche keinen persönlichen Kontakt mehr, das senke die Hemmschwelle. „Es gibt sogar die Bezahlung per Paypal. Dann kommen die Drogen frei Haus per Post.“

Diese leichte Zugänglichkeit ist allerdings für die Konsumenten mit großen Risiken verbunden. „Früher waren die verschiedenen Drogenarten und die Orte, an denen man sie bekam, eher getrennt“, sagt Weiß. Heute gebe es auf den einschlägigen Plattformen Marihuanaprodukte neben synthetischen Opioiden, Kokain neben Ecstasy. Die Märkte durchmischen sich, Käufer laufen Gefahr, viel leichter auf härtere Stoffe umzusteigen.

Betrüger im Netz

Der Einkauf im Online-Rauschgiftshop birgt aber noch eine andere Besonderheit. Denn er ist geradezu prädestiniert für eine weitere Sorte Krimineller. Wer im Internet bestellt, wird nicht selten übers Ohr gehauen. Man bestellt, bezahlt – und bekommt nichts geliefert. Zur Polizei gehen werden die Geneppten wohl kaum. Also blüht auch der Markt für Abzocker.

Die Polizei stellen die Entwicklungen vor große Herausforderungen. „Betäubungsmitteldelikte sind Hohlkriminalität“, sagt Weiß. Das bedeutet: Es gibt keine Geschädigten im klassischen Sinn, denn im Normalfall machen sich alle Beteiligten strafbar. „Es gibt deshalb kaum Anzeigen“, so der Ermittler. Wenn sich immer mehr von der Straße in die Tiefen der Online-Welt verlagert, wird es für Drogenfahnder entsprechend schwieriger, die Szene im Blick zu behalten.

Das ist umso schlechter, als es sich beim Thema Drogen um „einen sehr dynamischen Prozess“ handle, so Weiß. Man müsse ständig versuchen, die aktuellen Entwicklungen und regionalen Eigenheiten nachzuvollziehen. Die können durchaus unterschiedlich sein: Während Frankfurt am Main beispielsweise ein „massives Crack-Problem“ aufweise, habe diese Droge in Stuttgart nie eine große Rolle gespielt. „Alles unterliegt der freien Marktwirtschaft, ist eine Sache von Angebot und Nachfrage.“

Immer weniger aussagekräftig sind daher die Statistiken. Ein Rückgang bei den Rauschgiftdelikten muss nicht bedeuten, dass weniger konsumiert wird. Ein solcher Trend kann auch schlicht heißen, dass weniger gesucht oder entdeckt wird. „Während der Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 zum Beispiel hatten wir einen Rückgang, weil die Polizeikräfte anderswo gebunden waren“, so Weiß. Und mit der Verlagerung ins Netz wird manches noch schwieriger.

Die Polizei versucht, sich anzupassen. Ändern muss sich auch die Prävention. Es gilt, Betroffenen möglichst authentisch gegenüberzutreten und bereits Menschen, die zum ersten Mal auffällig werden, anzusprechen, bevor ein Suchtkreislauf entsteht. „Wenn jemand von sich aus den Drang hat, ins Hilfesystem zu gehen, ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen“, weiß der Dezernatsleiter. Das alles koste Geld, das auch in Stuttgart knapp ist.

Besonders große Sorgen bereitet den Stuttgarter Ermittlern eine aktuelle Entwicklung. „Synthetische Drogen kommen im Monats- oder gar Wochentakt auf den Markt.“ Synthetische Opioide seien hoch gefährlich. Nicht zuletzt, weil auch sehr junge Menschen durch den leichteren Zugang jetzt damit in Kontakt kämen, werde sich „die Szene der Süchtigen sehr verändern. Es gibt immer wieder Todesfälle. Das wird die Polizei, aber auch die Gesellschaft sehr beschäftigen“, befürchtet Hendrik Weiß. Noch etwas, das früher anders gewesen ist.

Sie haben mit Suchtproblemen zu kämpfen oder zählen zu Angehörigen von Menschen mit Suchtproblemen? Auf der deutschlandweiten Plattform suchtberatung.digital finden Sie eine kostenlose und anonyme Suchtberatung.

Drogen im Abwasser messen und herausfiltern

Rückstände

Der menschliche Körper entlässt Abbauprodukte von Kokain und Cannabis sowie Amphetamine direkt über den Urin ins Abwasser. Ihr Anteil im Abwasser wird in den Stuttgarter Klärwerken regelmäßig gemessen.

Abbau

Die Koks- und Cannabisrückstände sind nicht mehr psychoaktiv. Das Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen baut den größten Teil der Substanzen mit seiner seit drei Jahren in Betrieb befindlichen Pulveraktivkohle-Dosierung ab. Auch Rückstände aus Arzneimitteln, Haushalts- und Industriechemikalien werden durch diese vierte Reinigungsstufe wesentlich besser eliminiert als bei einer klassischen dreistufigen Kläranlage.