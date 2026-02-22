Nie zuvor war es einfacher, an jede Art von Drogen zu kommen. Das spürt auch die Stuttgarter Polizei. Der Leiter des Rauschgiftdezernats sieht eine sich wandelnde Szene.
Früher war alles besser? Vielleicht nicht ganz. Aber auf jeden Fall war vieles anders. Wenn Hendrik Weiß im Stuttgarter Polizeipräsidium an seinem Schreibtisch sitzt und erzählt, spiegelt sich wider, wie eindrucksvoll die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten beim Thema Drogen gewesen ist. Weiß ist Leiter des Rauschgiftdezernats und seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Was er seither erlebt, ist nichts weniger als ein kompletter Umbruch der Szene. Nicht nur in Stuttgart, aber auch.