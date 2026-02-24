Im Stuttgarter Abwasser steigen die Kokain-Rückstände deutlich an. Die Droge ist in Mode. Der Markt wird regelrecht überschwemmt – trotz spektakulärer Polizei-Erfolge.
Wer den Begriff Unterseeboot hört, denkt vermutlich an Krieg, Spionage, vielleicht an einen monumentalen deutschen Spielfilm oder gar an Forschung und Wissenschaft. Vermutlich aber nicht an Drogenschmuggel. Das dürfte sich in Zukunft ändern. Erst im November hat die portugiesische Polizei im Atlantik ein selbst gebautes U-Boot der südamerikanischen Drogenkartelle abgefangen. An Bord: mehr als 1,7 Tonnen Kokain und vier Männer aus Venezuela.