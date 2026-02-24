Im Stuttgarter Abwasser steigen die Kokain-Rückstände deutlich an. Die Droge ist in Mode. Der Markt wird regelrecht überschwemmt – trotz spektakulärer Polizei-Erfolge.

Wer den Begriff Unterseeboot hört, denkt vermutlich an Krieg, Spionage, vielleicht an einen monumentalen deutschen Spielfilm oder gar an Forschung und Wissenschaft. Vermutlich aber nicht an Drogenschmuggel. Das dürfte sich in Zukunft ändern. Erst im November hat die portugiesische Polizei im Atlantik ein selbst gebautes U-Boot der südamerikanischen Drogenkartelle abgefangen. An Bord: mehr als 1,7 Tonnen Kokain und vier Männer aus Venezuela.

Doch den Geschäften der Händler ist das kaum abträglich. Solche Fahndungserfolge setzen lediglich Signale in ihre Richtung, dass die Sicherheitskräfte dem Treiben nicht tatenlos zusehen. Der Markt wird dennoch geradezu überschwemmt. Der Kokain-Handel nach Europa, ließ Europol vor wenigen Wochen wissen, habe „beispiellose Ausmaße erreicht“, angetrieben durch die hohe Produktion in Südamerika und zunehmende Nachfrage in der EU.

Der Trend macht um Stuttgart keinen Bogen. Ob auf dem Wasen neben dem Festzelt, bei der Party oder im privaten Bereich: Gekokst wird immer häufiger. Das ist sogar statistisch erfassbar. In den Stuttgarter Klärwerken wird regelmäßig das Abwasser auf verschiedene Substanzen untersucht. Zudem vergleicht die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht jährlich das Abwasser rund 100 europäischer Städte im Hinblick auf Drogenrückstände.

Kokain-Wert im Abwasser hat sich verdoppelt

In der baden-württembergischen Landeshauptstadt hat sich die Menge der Kokain-Rückstände zwischen 2017 und 2024 verdoppelt. Stuttgart zählte zuletzt zu den Städten mit den höchsten Werten, lag bundesweit hinter Hamburg und Dortmund auf Platz drei. Der Trend zeigte 2025 weiter deutlich nach oben. Im Herbst wird den Ergebnissen zufolge mehr gekokst, genauso am Wochenende.

Doch woran liegt dieser Trend? „Das ist vor allem eine Frage der Preisentwicklung. Früher auf der Straße war Kokain deutlich teurer“, sagt Hendrik Weiß, Leiter des Rauschgiftdezernats der Stuttgarter Polizei. Inzwischen wird der Stoff übers Internet gehandelt, ist in großen Mengen auf dem Markt und damit leichter zugänglich und für mehr Gruppen erreichbar als früher. „Kokain ist nicht mehr die Schickimicki-Droge in bestimmten Szenen. Es ist absolut in der breiten Bevölkerung angekommen“,sagt Weiß. Während früher Amphetamine das Koks des armen Mannes gewesen seien, griffen heute viele wegen der aufputschenden Wirkung zum Original.

Sicherheitskräfte vernichten in der Region Stuttgart im Sommer 2023 tonnenweise Kokain. Foto: LKA Baden-Württemberg

Für die Kartelle und Dealer ist das lukrativ. Denn Kokain braucht beim Transport nicht so viel Platz wie etwa Cannabis und ermöglicht höhere Gewinne. Für die Konsumenten ist das Risiko dagegen hoch. Die leichte Verfügbarkeit sorgt oft dafür, dass Menschen die Gefahren unterschätzen. Besonders, wer kokst, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen, ist laut Studien stark gefährdet, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Existenzen würden dadurch zerstört, so die Experten. Laut LKA starben 2024 in Baden-Württemberg 40 Menschen an einer Überdosis Kokain oder am Mischkonsum mit anderen Drogen. Im Jahr 2025 ging der Trend weiter nach oben.

Polizei: Kokain wird sogar unter Wasser versteckt

Am großen Angebot wird sich aber wohl so schnell nichts ändern. Die südamerikanischen Banden suchen sich immer neue Wege nach Europa. Laut Europol nutzen sie Hochtechnologie, Transfers auf hoher See, Halbtauchboote, Speedboote, Drohnen und ausgeklügelte Verstecke. Kokain werde in Industrieanlagen, Maschinen oder sogar unter Wasser am Schiffsrumpf versteckt. Banden würden die Drogen auch mit Hilfe von Chemikalien in Lebensmittel, Kunststoffe oder Textilien „waschen“. Auch die Routen ändern sich regelmäßig. Gut möglich also, dass das nächste U-Boot nicht mehr vor der portugiesischen Küste, sondern an einem ganz anderen Ort gesichtet wird.

Sie haben mit Suchtproblemen zu kämpfen oder zählen zu Angehörigen von Menschen mit Suchtproblemen? Auf der deutschlandweiten Plattform suchtberatung.digital finden Sie eine kostenlose und anonyme Suchtberatung.

Drogen im Abwasser messen und herausfiltern

Rückstände

Der menschliche Körper entlässt Abbauprodukte von Kokain und Cannabis sowie Amphetamine direkt über den Urin ins Abwasser. Ihr Anteil im Abwasser wird in den Stuttgarter Klärwerken regelmäßig gemessen.

Abbau

Die Koks- und Cannabisrückstände sind nicht mehr psychoaktiv. Das Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen baut den größten Teil der Substanzen mit seiner seit drei Jahren in Betrieb befindlichen Pulveraktivkohle-Dosierung ab. Auch Rückstände aus Arzneimitteln, Haushalts- und Industriechemikalien werden durch diese vierte Reinigungsstufe wesentlich besser eliminiert als bei einer klassischen dreistufigen Kläranlage.