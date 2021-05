1 Das Rauschgift hat umgerechnet einen Wert von über 92 Millionen Euro. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Hastings/Newhaven - Fast eine Tonne Kokain in mehreren Taschen ist an südenglischen Stränden angespült worden. Spaziergänger fanden das Rauschgift im Wert von insgesamt rund 80 Millionen Pfund (über 92 Millionen Euro) nahe der Orte Hastings und Newhaven am Ärmelkanal, wie die Polizeibehörde National Crime Agency (NCA) am Dienstag mitteilte.

Die Drogen waren in wasserdichte Taschen verpackt und an Schwimmwesten gebunden, die sie über Wasser hielten. Es handele sich vermutlich um zwei Sendungen von Rauschgift aus Südamerika, so die NCA weiter. Diese Menge an Kokain zu verlieren, sei ein harter Schlag für Drogendealer. Noch ist unklar, wo das Rauschgift ins Meer geworfen wurde.