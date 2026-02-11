Drogen: Im Englischen Garten darf jetzt gekifft werden

1 Im Englischen Garten darf nun endgültig legal gekifft werden - solange die bundesweiten Regelungen eingehalten werden. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit Extra-Regelungen wollte die bayerische Staatsregierung die Teil-Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene unterlaufen. Dafür bekam sie vor Gericht eine Abfuhr.











Link kopiert



München - Die Aufhebung des Kiff-Verbots im Englischen Garten in München ist rechtskräftig. Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mitteilte, hatte der Freistaat nach einem entsprechenden Urteil innerhalb der Frist keine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt. Damit gelten nun die üblichen gesetzlichen Bestimmungen zum Konsum von Cannabis sowohl im Englischen Garten als auch im angrenzenden Hofgarten und im Finanzgarten. Zudem wurde der Verbots-Passus auch aus der Verordnung für den Hofgarten in Bayreuth gelöscht, wie aus dem Bayerischen Ministerialblatt hervorgeht.