Drogen: Florierender Kokain-Handel in Deutschland

Drogen zirkulieren in großen Mengen in Deutschland. Beim Kokain haben sich die Funde mehr als verdoppelt. Aber auch legales Lachgas ist alles andere als ungefährlich. Elf Todesfälle erfasste die Polizei 2023 damit.











Insgesamt 43 Tonnen Kokain sind im vergangenen Jahr in Deutschland sichergestellt worden. Mehr als doppelt so viel wie Vorjahr, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht „Drogenmärkte & Kriminalität 2024“ der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervorgeht. Demach ist es ein weltweiter Trend. Der Preis für Kokain im Straßenhandel sank in Deutschland. Die Zahl der aufgrund von Kokain-Konsum ärztlich Behandelten stieg deutlich.