Künftig sollen sich die Schüler unter der Aufsicht geschulter Lehrer im Klassenverbund selbst testen können.

Stuttgart - In Tübingen läuft ein Modellprojekt für Öffnungen mit Corona-Schnelltests. An den Schulen in Baden-Württemberg dagegen herrscht ein ziemliches Durcheinander. Marc Groß, Landesgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), erklärt, was jetzt wichtig ist.