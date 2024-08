DRK-Aktion in Renningen: Mutter-Tochter-Duo bei der Blutspende

DRK-Aktion in Renningen

1 Christa Scheck (links) spendet bereits zum 50. Mal, ihre Tochter Claudia Ebner kann auf 33 Aderlässe zurückblicken. Foto: Simon Granville

Gerade in der Urlaubszeit wird viel Spenderblut benötigt, bei manchen Blutgruppen ist der Bestand sehr niedrig. Nachschub gibt es jetzt aus Renningen.











Sommerzeit. Ferienzeit. Blutspendezeit? Wer am letzten Donnerstag bei der jüngsten Spendenaktion in Renningen war, konnte dies alles nur bejahen. Das Wetter war prächtig und viele Menschen kamen in die Stegwiesenhalle, wo der DRK-Ortsverein wieder einen Termin zum Blutabzapfen organisiert hatte. Während die Renninger Rotkreuzler für die Halle, das üppige Vesper und das Drumherum sorgen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom baden-württembergischen DRK-Blutspendedienst für die medizinische Seite der Aktion verantwortlich.