Drittligist SV Kornwestheim: Mit Nervenspiel zum ersten Heimsieg

1 Finn Joneleit und der SVK haben alles in die Waagschale geworfen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Männer des SV Kornwestheim holen ihren ersten Heimsieg in dieser Saison. Sie gewinnen gegen die Rhein-Neckar-Löwen II mit 33:29 (16:12).











In einer hart umkämpften und qualitativ guten Drittliga-Begegnung der Staffel Süd sicherten sich die Handballer des SV Kornwestheim den ersten Heimsieg in dieser Saison. Am Samstagabend besiegten die Lurchis die Rhein-Neckar Löwen II mit 33:29 (16:12). Über 60 Minuten behielten die Hausherren dabei die Kontrolle über das Match. Die Jung-Löwen blieben aber mit ihrer starken Qualität durchweg im Spiel und in Schlagdistanz.