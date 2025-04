Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal erkämpften sich am Sonntagnachmittag gegen den TSV Haunstetten in der Langhanshalle vor fast 200 Zuschauern einen verdienten 41:32-Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Adrian Awad sicherte sich den Triumph mit einer grandiosen zweiten Hälfte den Triumph. „Es war eine überragende Teamleistung“, sagt der Coach.

So gelang auch die Revanche. Nachdem in der vergangenen Saison die Begegnungen gegen Haunstetten weniger erfolgreich endeten, hatten sich die Beilsteinerinnen den Sieg mehr als erhofft. In diese Partie startete die Awad-Sieben dann – übrigens doch mit Lara Däuble und Aylin Bornhardt auf der Platte – bestens. Von der ersten Sekunde an spielten die Schozach-Frauen eine gekonnte Manndeckung und nahmen die TSV-Akteurin Patricia Link aus dem Spiel. Das stellte die Gegnerinnen sichtlich vor Probleme.

Während die Gastgeberinnen souverän in Personalie von Hannah Hönig, Lisa Loehing und Jade Oral die Treffer landeten, kam Haunstetten nicht zum Abschluss. Auf diese Weise spielten sich die Schozach-Frauen bis zur 8. Minute eine gelungene 6:1-Führung heraus. Haunstetten berief ein kurzes Mannschaftsmeeting ein, um sich im Angriff zu sortieren. Doch die SGSB hatten das Ruder weiter in der Hand.

Zur Pause steht es 21:16

Lediglich kurzzeitig stellten sich die Beilsteinerinnen dann selbst ein Bein. Zu viele technische Fehler im Angriff ließen die Gäste bis auf den 8:8-Ausgleich nach einer Viertelstunde herankommen. Doch der Awad-Sieben gelang es, sich auf ihr Spiel zu besinnen und den Vorsprung wieder zu vergrößern. Bis zur Halbzeitpause arbeiteten sich die Beilsteinerinnen abermals fünf Tore zum 21:16 heraus.

In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeberinnen die Spielerinnen des TSV Haun-stetten gar nicht mehr an sich herankommen. Die SG Schozach-Bottwartal hatte mit ihrer konstant guten und intelligenten Abwehr die Kontrahentinnen durchweg fest im Griff. Im Sechs-gegen-Sechs war die Awad-Sieben den Gästen immer einen Schritt voraus. „Das hat das Team richtig gut gemacht“, lobt Awad. So erarbeiteten sich die Beilsteinerinnen bis zur 50. Minute eine klare 38:28-Führung. Letztendlich sicherten sie sich den gut erkämpften und verdienten 41:32-Sieg unter dem Langhans.

Damit haben die Frauen der SG Schozach-Bottwartal vor der einwöchigen Osterpause ein weiteres Mal gelungen performt und Adrian Awad sagt zufrieden: „Ich bin richtig stolz auf die Mädels.“