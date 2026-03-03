Drittes Umsatz-Minus in Folge: Kunden kaufen weniger Werkzeug und Gartengeräte im Baumarkt

Der Baumarktbesuch steht bei Verbrauchern derzeit nicht allzu hoch im Kurs. Bestimmte Artikel werden zunehmend woanders erworben - zum Beispiel bei Discountern. Wird 2026 besser?
Köln - Die Baumärkte haben ein Problem: Die Menschen in Deutschland kaufen zwar weiter Werkzeug, Gartengeräte und Haushaltswaren – nur immer seltener bei ihnen. In den drei wichtigen Teilsortimenten gingen die Umsätze 2025 im Vergleich zum Vorjahr um jeweils etwa vier Prozent zurück, wie eine Auswertung des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) zeigt. In fast allen Warengruppen schrumpften die Erlöse der Baumärkte im vergangenen Jahr.