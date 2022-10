4 Das dritte „Stuttgart 1942“-Magazin lädt zu Stadtspaziergängen ein und zeigt, wie Stuttgart vor 80 Jahren aussah. Weitere Blicke ins Heft gibt’s in der Bildergalerie. Foto: Stadtarchiv/SWM

Der Vorverkauf für das dritte „Stuttgart 1942“-Magazin hat begonnen. Wer jetzt bestellt, kriegt das Heft frei Haus – und spart sogar noch Geld.















Link kopiert

Das Geschichtsprojekt „Stuttgart 1942“ ist eine Erfolgsgeschichte der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, wie es wenig andere gab und gibt. Sowohl als redaktionelle Serie in Print und online, aber ebenso auch in Magazinform vermittelt das Projekt einzigartige Ansichten dieser Stadt von gestern bis heute. Als die Redaktion vor mehr als zwei Jahren dieses bundesweit einmalige Projekt gestartet hat, war keinem der Verantwortlichen bewusst, dass es über diesen langen Zeitraum laufen und immer wieder aufs Neue überraschen würde.

Daher sind wir stolz, nun die dritte Ausgabe des Magazins „Stuttgart 1942“ präsentieren zu können. Der Erfolg der ersten beiden Ausgaben hat alle Beteiligten darin bestärkt, den bebilderten Ausflug in die Stadtgeschichte im Magazinformat fortzuführen. Und erneut kann man sich bereits vorab ein Exemplar der „Nummer drei“ sichern.

Was die Leser erwartet

Was macht „Stuttgart 1942“ so besonders? Erstens konnte die Redaktion auf den 1942 erstellten, 12 000 Straßenansichten umfassenden Bestand des Stuttgarter Stadtarchivs zugreifen. In einem Archiv werde „Geschichte staubtrocken aufbewahrt“, so ist ein Zitat des deutschen Schriftstellers Siegfried Wache überliefert. Wir treten den Beweis an, dass es anders geht.

Zweitens sind diese Bilder so lebendig präsentiert, dass auch im mehr als 130 Seiten starken dritten „Stuttgart 1942“-Magazin eine Ära lebendig wird, die für die Landeshauptstadt in vielerlei Hinsicht prägend war. Mitten im Zweiten Weltkrieg zeigen die Aufnahmen eine Stadt und ihre Bewohner in einer Zeit, in der Entbehrungen und Überlebenskampf ebenso zum Alltag gehörten wie das Leid der letzten hier lebenden Juden. Aber es gibt auch Szenen voller Hoffnung und Freude. Hier geht es zur Vorbestellung in unserem Onlineshop.

Auf elf Spaziergängen die Stadt neu entdecken

Geprägt wird die dritte Ausgabe von elf Stadtspaziergänge, die das damalige Stuttgart begehbar machen. Wie sah die Tübinger Straße vor 80 Jahren aus, als die Paulinenbrücke noch nicht existierte? Was ist von der Schwabstraße des Jahres 1942 bis heute erhalten? Was befand sich da, wo heute die Theodor-Heuss-Straße die Innenstadt durchschneidet? Außerdem unternehmen wir Ausflüge nach Feuerbach, Plieningen, Degerloch, Untertürkheim und andere Stadtbezirke. Die Zeitreise durch Stuttgart dürfte keineswegs nur für die ältere Generation von Interesse sein.

Unser Vorschlag: Nehmen Sie das Magazin unter den Arm und erkunden Sie Stuttgart mit Hilfe der Karten, wie es aktuell aussieht und damals aussah. Sie werden mehr als nur eine Überraschung erleben.