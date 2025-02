Drittes Studioalbum: Von Krisen und Aufbruch: Provinz setzt neue Akzente

3 Wie seine Vorgänger ist "Pazifik" in erster Linie ein Coming-of-Age-Album. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Reifer und vielseitiger - so präsentiert sich die Band Provinz auf dem Album «Pazifik». Neue Instrumente und elektronische Facetten erweitern den Sound. Das will die Band demnächst auch live erproben.











Berlin - Am Anfang stand eine Playlist. In der sammeln die vier Mitglieder der Band Provinz Lieder, die sie inspirieren - von Techno bis zu den Sounds der 80er Jahre. "Die Playlist haben wir 2022 auf Tour erstellt und aus dem Affekt heraus "Pazifik" genannt", erzählt Sänger Vincent Waizenegger. Kurz darauf fängt die Band an, selbst an neuer Musik zu arbeiten. Als sie später vor den fertigen, durchaus abwechslungsreichen Liedern steht, fehlt nur noch der Name, der alles verbindet. Und so wird "Pazifik" auch der Titel für ihr neues Album.