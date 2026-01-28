Drittes Kind für US-Serienstars: Patrick J. Adams und Troian Bellisario sind wieder Eltern geworden

"Suits"-Star Patrick J. Adams und "Pretty Little Liars"-Darstellerin Troian Bellisario haben ihr drittes Kind bekommen. Das verkündete der Schauspieler mit einem süßen Foto auf Instagram. Das Ehepaar hat bereits zwei Töchter.

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Der "Suits"-Darsteller teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit seinen Followern. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das die Hand des Neugeborenen in seiner zeigt, schrieb er: "Tag, you're it" - zu Deutsch etwa: "Du bist dran".

Weitere Details zur Geburt, etwa das Geschlecht oder den Namen des Babys, behält das Paar vorerst für sich. Auch den genauen Geburtstermin gab Adams nicht bekannt.

Schwangerschaft an Bellisarios 40. Geburtstag verkündet

Die Schwangerschaft hatte das Schauspielerpaar Anfang November öffentlich gemacht. Die "Pretty Little Liars"-Darstellerin Bellisario teilte auf Instagram ein Video von den Feierlichkeiten zu ihrem 40. Geburtstag am 28. Oktober. Zu sehen war die Familie bei einem Campingtrip in die Wüste - am Ende des Clips präsentierte sie stolz ihren deutlich sichtbaren Babybauch. Dazu schrieb sie: "Hier kommt ein neues Jahrzehnt und ein ganz neuer Mensch dazu."

Einen Tag später legte Adams mit einem eigenen Beitrag nach. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto seiner schwangeren Frau zählte er auf, was er über sein ungeborenes Kind noch nicht wisse - weder den Namen, noch das Geschlecht oder wie sein Lachen klingen werde. "Wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass es nichts gibt, was wir lieber sein wollen als deine Eltern. [...] Danke, dass du uns ausgewählt hast. Wir werden immer dich wählen", betonte er.

Drittes Kind

Für Patrick J. Adams und Troian Bellisario, die seit Dezember 2016 verheiratet sind, ist es das dritte gemeinsame Kind. Tochter Aurora kam im Oktober 2018 zur Welt, Schwester Elliot folgte im Mai 2021. Die Schauspieler halten ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Adams wurde durch seine Rolle als Mike Ross in der Anwaltsserie "Suits" bekannt, wo er an der Seite von Herzogin Meghan spielte. Bellisario feierte ihren Durchbruch als Spencer Hastings in der Mysteryserie "Pretty Little Liars".