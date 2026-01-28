Drittes Kind für US-Serienstars: Patrick J. Adams und Troian Bellisario sind wieder Eltern geworden

"Suits"-Star Patrick J. Adams und "Pretty Little Liars"-Darstellerin Troian Bellisario haben ihr drittes Kind bekommen. Das verkündete der Schauspieler mit einem süßen Foto auf Instagram. Das Ehepaar hat bereits zwei Töchter.
Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Der "Suits"-Darsteller teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit seinen Followern. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das die Hand des Neugeborenen in seiner zeigt, schrieb er: "Tag, you're it" - zu Deutsch etwa: "Du bist dran".