Drittes Kind, erste Tochter: Mandy Moores Tochter ist auf der Welt

1 Mandy Moore ist zum dritten Mal Mutter geworden. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/C Flanigan

Mandy Moore ist wieder Mutter geworden. Die Geburt von Tochter Lou hat die Sängerin auf Instagram bekannt gegeben. Das Baby bezeichnet sie als "unser absolutes Traummädchen".











Link kopiert



Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore (40) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die freudige Nachricht teilte die unter anderem aus der Fernsehserie "This Is Us" bekannte Darstellerin am 25. September auf Instagram. "Lou ist da!", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild aus dem Krankenhaus, auf dem sie überglücklich ihr neugeborenes Kind in den Armen hält.