Drittes gemeinsames Projekt: Discretion: Nicole Kidman und Elle Fanning in neuer Anwaltsserie

Nicole Kidman und Elle Fanning werden zum dritten Mal gemeinsam vor der Kamera stehen. Die beiden Darstellerinnen werden die Hauptrollen in der neuen Anwaltsserie "Discretion" übernehmen.

Nicole Kidman (58) und Elle Fanning (27) machen einmal mehr gemeinsame Sache. Das Branchenblatt "Deadline" berichtet, dass die beiden Darstellerinnen die Hauptrollen in der Anwaltsserie "Discretion" übernehmen werden. A24 produziert die Show, nachdem sie sich die Rechte der gleichnamigen, bislang unveröffentlichten Kurzgeschichte von Autorin Chandler Baker (39) gesichert haben. Laut "Deadline" gab das Unternehmen bekannt, dass es sich in einem Wettbewerb mit mehreren Bietern durchgesetzt habe.

Über die Story ist bislang noch nicht viel bekannt. Die Handlung spielt in Dallas und soll von Bakers Erfahrungen als Unternehmensanwältin vor ihrer Autorinnen-Karriere inspiriert sein.

Reunion der beiden Stars

Fanning und Kidman haben bereits zuvor gemeinsam in zwei Filmen mitgespielt. 2017 standen sie für "Die Verführten" vor der Kamera. Im selben Jahr kam auch "How to Talk to Girls at Parties" in die Kinos. Kidman war zuletzt mit "Babygirl" (2024) auf der großen Leinwand zu sehen. Fanning spielte in "Like A Complete Unknown" (2024) Sylvie Russo, eine fiktionale Geliebte von Bob Dylan.

Autorin auf Erfolgskurs

Die Werke von Charlotte Baker sind aktuell in Hollywood sehr gefragt. Sie adaptierte ihr Buch "The Husbands" für Amazon MGM und Plan B. Kristen Wiig (52) übernimmt darin die Hauptrolle. Eine Verfilmung ihrer Kurzgeschichte "Oh. What. Fun" mit Michelle Pfeiffer (67), Eva Longoria (50), Felicity Jones (41) und Chloë Grace Moretz (28) wird dieses Jahr am 3. Dezember auf Amazon Prime Video zu sehen sein. HBO hat sich die Rechte an ihrem Buch "Whisper Network" gesichert.