Drittes Duell gegen den Dresdner SC: Allianz MTV Stuttgart im Halbfinale – per Liveticker dabei sein

1 Der Block muss stehen: Für die Stuttgarter Volleyballerinnen um Pia Kästner (Mi.) und Kelsey Veltman geht es gegen den Dresdner SC um den Einzug in die Finalserie der Play-offs. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Mittwochabend fällt in der Scharrena die Entscheidung: Schaffen die Stuttgarter Volleyballerinnen den Einzug in die Finalserie? Bleiben Sie mit unserem Liveticker stets auf dem Laufenden.











Über die 2:3-Niederlage nach klarer Führung in Dresden war, logisch, niemand glücklich beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Trotzdem ist die Zuversicht groß, im entscheidenden dritten Halbfinal-Duell an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) in der Scharrena die Finalserie um die Meisterschaft gegen den SSC Palmberg Schwerin zu erreichen. „Wir glauben an unser Team“, sagt Geschäftsführer Aurel Irion, „und auch daran, dass es noch einmal alle Kräfte mobilisieren kann.“