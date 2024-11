Dritterfolgreichster Fall des Jahres: Nur zwei waren 2024 erfolgreicher: Top-Quote für Stuttgarter Tatort

Zum zweiten Mal in diesem Monat zieht ein "Tatort" über neun Millionen Zuschauer an. Der Stuttgarter Fall "Lass sie gehen" holt damit die drittbeste "Tatort"-Quote des Jahres.

Über neun Millionen Zuschauer erreicht der "Tatort" nur noch selten. Doch im November dieses Jahres haben bereits zwei Folgen diese Marke geknackt. Am Sonntag (17. November) schalteten laut "AGF Videoforschung" 9,32 Millionen Menschen den Stuttgarter Fall "Tatort: Lass sie gehen" ein. Klarer Tagessieg für die Ermittler Lannert (Richy Müller, 69) und Bootz (46, Felix Klare). "Lass sie gehen" ist damit nach Quoten der dritterfolgreichste "Tatort" des Jahres 2024. Der Marktanteil war mit 32,7 Prozent ebenfalls überragend.

Erst vor zwei Wochen hatte ein "Tatort" die neun Millionen überschritten. Die Dresdner Ermittler um Karin Gorniak (Karin Hanczewski, 42), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 36) und Michael Schnabel (Martin Brambach, 57) waren mit "Tatort: Unter Feuer" noch erfolgreicher als die Stuttgarter Kollegen. 9,40 Mio. Menschen hatten am 3. November um 20:15 im Ersten zugeschaut.

Lesen Sie auch

Dieser Fall war der erfolgreichste "Tatort" 2024

An Platz eins der "Tatort"-Charts des Jahres stehen natürlich die Münsteraner Boerne und Thiel. Am 17. März schalteten 12,73 Millionen Menschen "Tatort: Unter Gärtnern" ein. Aber Jan Josef Liefers (60) und Axel Prahl (64) spielen schon seit Jahren in ihrer eigenen Quotenliga.