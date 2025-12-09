Dritter Verhandlungstag: Rasermord-Prozess – Mitfahrerin mit Eindrücken und Erinnerungslücken

Im Raserprozess sorgt die Aussage der Ex-Freundin eines Mitangeklagten für Zweifel. Die 27-Jährige will vom mutmaßlichen Rennen nichts bemerkt haben – trotz belastender Videos.

Am dritten Verhandlungstag im Stuttgarter Raserprozess, der den tödlichen Unfall vom 20. März in Ludwigsburg aufarbeitet, rückte erstmals die 27-jährige ehemalige Freundin des Mitangeklagten K. in den Mittelpunkt. Sie saß in jener Nacht im Auto von I., der sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mit dem wegen Mordes angeklagten G. ein illegales Rennen geliefert haben soll.

Die junge Frau saß im hinteren Teil des Wagens – ihre eigene Rolle während der Fahrt ist jedoch weiterhin unklar, weshalb gegen sie ebenfalls ermittelt wird. Entsprechend schwierig gestaltete sich ihre Aussage. Die Befragung zog sich am Dienstag über dreieinhalb Stunden.

Frau will von Rennen nichts mitbekommen haben

Zum ersten Mal wurde vor Gericht ausführlich geschildert, wie die drei beteiligten Fahrer den Abend vor dem Unfall verbrachten. Man traf sich zunächst zum Döneressen, fuhr anschließend zu einer Tankstelle und danach auf das Parkdeck eines Kaufland-Marktes. Die Zeugin betonte wiederholt, sie sei an den späteren Absprachen der Männer nicht beteiligt gewesen: „Die drei haben miteinander geredet“, sagte sie. Sie selbst habe kaum zugehört, ihr Türkisch sei nicht so gut. Mit K. habe sie vier Jahre lang eine Beziehung geführt, danach eine On-Off-Partnerschaft. Mit dessen Familie stehe sie weiterhin in einem guten Verhältnis.

Den Zusammenstoß an der Aral-Tankstelle habe sie aus dem Wagen von I. heraus gesehen. Sie saß dabei hinter dem Beifahrer und habe den tödlichen Unfall aus mittlerer Position beobachtet. „Das ging alles so schnell“, sagte sie vor Gericht. „Ich habe nur die roten Lichter am Auto gesehen – und dann kam schon der Knall.“ Zuerst sei K., dann I. ausgestiegen, um G. zu helfen. Sie selbst sei beim Verlassen des Autos gestürzt, weil sie mit dem Fuß hängen geblieben sei, und sei anschließend zum Unfallort gelaufen.

3, 2,1 – und los

Die Richter wollten vor allem klären, ob ihr während der Fahrt nicht aufgefallen sei, dass ein illegales Rennen im Gange war. Doch die 27-Jährige beharrte darauf, häufig mit dem Handy beschäftigt gewesen zu sein und sich an vieles nicht erinnern zu können. Diese zahlreichen Erinnerungslücken sorgten allerdings für Zweifel.

Der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann hielt ihr vor, dass eine derart selektive Wahrnehmung kaum erklärbar sei – insbesondere, nachdem ein Video gezeigt wurde, das K. während eines Beschleunigungsvorgangs aufgenommen hatte. Darauf ist zu hören, wie einer der Fahrer dem anderen zuruft, er solle „zählen“, bevor das Rennen beginne. Winkelmann kommentierte deutlich: Solche Erinnerungslücken seien „psychisch nicht zu erklären, das gibt es nicht“.

Frau hat selbst gefilmt

Auch die Frage, warum sie nicht eingegriffen habe, blieb unbeantwortet. Nach dem Unfall sei sie laut eigener Aussage panisch zum Unfallort gelaufen und habe „Abi, Abi, Abi“ gerufen – türkisch für „Bruder“. Der Unfallfahrer G. sei für sie wie ein großer Bruder gewesen. Auffällig war, so die Beobachtung im Gerichtssaal, dass sie sich überwiegend bei G. aufhielt, während K. zur Unfallstelle des anderen Wagens lief, in dem die beiden jungen Frauen ums Leben kamen. Mehrmals habe der verletzte G. aufstehen wollen, um zu helfen, doch Umstehende hätten ihn zurückgehalten und gebeten, sich erst zu beruhigen.

Als ein weiteres Video von einem Beschleunigungsstart gezeigt wurde, räumte die Zeugin ein, es selbst gefilmt zu haben – erklärte aber kaum etwas zu ihrer Motivation. Sie schilderte lediglich, dass sie und K. im Verlauf des Abends ins Auto von I., dem Bruder von G., gestiegen seien, um eine „Probefahrt“ zu machen.

Am Unfallort seien sie nicht geblieben, weil ein Seelsorger ihnen geraten habe, zur Moschee zu gehen. Dort traf sich offenbar die Familie, was Videoaufnahmen bestätigten.

Die Angeklagten beim Prozessauftakt. Foto: Kovalenko

Besonders irritierte Richter und Anwälte, dass die Zeugin die hohen Geschwindigkeiten der PS-starken Mercedes kaum als gefährlich wahrgenommen hatte – sie schnallte sich nicht einmal an. Sie sprach lediglich von „zügiger Beschleunigung“ und „leichtem Bremsen“. Auf die wiederholte Frage, ob es Gespräche mit den Familien der Angeklagten gegeben habe oder ob sie unter Druck gesetzt worden sei, antwortete sie stets mit „Nein“.

Im Gericht kam es während einer kurzen Pause zu einem Zwischenfall, als ein Nahestehender einer Getöteten wütend reagierte. Justizbeamte deeskalierten, der vorsitzende Richter ermahnte den jungen Mann, sich nicht provozieren zu lassen.