Dritter Verhandlungstag: Rasermord-Prozess – Mitfahrerin mit Eindrücken und Erinnerungslücken

Im Raserprozess sorgt die Aussage der Ex-Freundin eines Mitangeklagten für Zweifel. Die 27-Jährige will vom mutmaßlichen Rennen nichts bemerkt haben – trotz belastender Videos.
Am dritten Verhandlungstag im Stuttgarter Raserprozess, der den tödlichen Unfall vom 20. März in Ludwigsburg aufarbeitet, rückte erstmals die 27-jährige ehemalige Freundin des Mitangeklagten K. in den Mittelpunkt. Sie saß in jener Nacht im Auto von I., der sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mit dem wegen Mordes angeklagten G. ein illegales Rennen geliefert haben soll.