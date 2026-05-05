Dritter Verhandlungstag: Fabians Vater sagt zu Beziehung zur Angeklagten aus

1 Am Landgericht Rostock wird der Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow fortgesetzt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Vergangene Woche startete der große Prozess nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian im Oktober 2025. Nun wird er fortgesetzt. Als Zeuge steht weiterhin Fabians Vater im Fokus.











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Rostock - Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat der zuständige Richter erneut den Fokus auf die zeitweilige Beziehung zwischen Fabians Vater und der des Mordes angeklagten 30-Jährigen gelegt. "Ich möchte nur die Wahrheit wissen", sagte Holger Schütt, Vorsitzender Richter am Landgericht Rostock. Er erinnerte den Zeugen wiederholt an seine Pflicht, wahrheitsgemäß auszusagen.