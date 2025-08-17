Dritter Hochzeitstag im September: Großes Glück: Josh Duhamel schwärmt von seiner zweiten Ehefrau Audra

Mit Sängerin Fergie hatte Schauspieler Josh Duhamel kein anhaltendes Liebesglück. Anders soll es mit seiner zweiten Ehefrau laufen. In einem Interview sagte er jetzt, dass er für immer mit dem Model Audra Mari zusammen sein will. Sie sei einfach großartig.
Schauspieler Josh Duhamel (52) sagt, er habe mit seiner Frau Audra Mari (31) "großes Glück" gehabt. Zudem ist er sich sicher: "Ich werde für immer mit diesem Mädchen zusammen sein." Das Paar feiert im September seinen dritten Hochzeitstag. Sohn Shepherd kam im Januar 2024 zur Welt.