Der "Tatort: Fackel" ist von einer reale Tragödie inspiriert: Bei dem verheerenden Brand im Londoner Grenfell Tower im Jahr 2017 kamen 72 Menschen ums Leben. Die schrecklichen Details.
Im Mittelpunkt des neuen "Tatort: Fackel" (22. März, 20:20 Uhr, das Erste) aus Frankfurt am Main steht ein Hochhausbrand mit 13 Toten, der Jahre zurückliegt und dessen Ursache bis heute ungeklärt ist. Der Verdacht steht im Raum, dass vorschriftswidrig verbautes billiges Dämmmaterial das Feuer begünstigt hat. Ein Untersuchungsausschuss soll die Verantwortlichen benennen, droht aber ergebnislos zu enden... Inspiriert wurde das Drehbuch von Sebastian Heeg und Tom Schilling - bekannt als Hauptdarsteller in "Werk ohne Autor" oder "Achtsam Morden" - durch eine reale Katastrophe.