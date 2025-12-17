Mit „Avatar: Fire and Ash“ beschenkt James Cameron die Fans seiner Sci-Fi-Reihe rechtzeitig zum Fest mit einem dritten Teil. Ist das neue Fantasy-Epos einen Kinobesuch wert?
„Weniger ist mehr“ ist ein Satz, der James Cameron nie über die Lippen kommen würde. Der „Titanic“-Regisseur ist einer der letzten Gigantomanen des Kinos – einer Spezies von Filmemachern, der man noch lange hinterher trauern wird. Der mittlerweile 71-jährige Enthusiast denkt nicht nur groß. Er hat auch die finanzielle Verantwortungsbereitschaft und die künstlerische Erfahrung, um seine Mega-Visionen umzusetzen.