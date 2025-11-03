Die Beatles, Falco und natürlich Dittsche: Olli Dittrich machte die dritte Folge "Wer stiehlt mir die Show?" zu eine Reise in seine Vergangenheit. Erfolg hatte er am Schluss allerdings nicht. Die nächste Ausgabe wird wieder Joko Winterscheidt präsentieren.
Entertainer Olli Dittrich (68) durfte die dritte Folge der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" präsentieren, nachdem er sich in der Vorwoche erfolgreich gegen Gastgeber Joko Winterscheidt (46) sowie seine Mitstreiter Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Komiker Olli Schulz (52) und eine Wildcard-Gewinnerin durchgesetzt hatte. Er ging am Sonntagabend auf Zeitreise in seine Vergangenheit - zog am Ende aber den Kürzeren.