Dritte Staffel von Euphoria: Ist Sharon Stone auch dabei?

1 Sharon Stone und "Euphoria" - das könnte ein Match sein. Foto: imago/MediaPunch

"Euphoria" legt los: HBO produziert die lang erwartete dritte Staffel der Erfolgsserie. Mit dabei sind NFL-Star Marshawn Lynch und Grammy-Gewinnerin Rosalia. Zudem werden Gerüchte laut, dass Sharon Stone als Neuzugang den Cast erweitern könnte.











Hochkarätiger Neuzugang für die erfolgreiche HBO-Serie "Euphoria"? Angeblich ist keine Geringere als Sharon Stone (66) im Gespräch, in der lang erwarteten dritten Staffel der Serie eine Rolle zu übernehmen, wie "The Hollywood Reporter" erfahren haben will.