Dritte Staffel The 50: Amazon Prime zeigt erste Bilder vom Cast

Über die Teilnehmer wurde bereits spekuliert, jetzt ist es offiziell: Prime Video hat den Cast für die dritte Staffel von "The 50" bekannt gegeben. Auch erste Bilder von der Staffel mit Umut Tekin, Mario Basler oder Martin Semmelrogge gibt es.

Prime Video hat die Teilnehmer der dritten Staffel von "The 50" bestätigt, nachdem die "Bild"-Zeitung bereits berichtet hatte. 50 bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Szene werden sich erneut den Herausforderungen des mysteriösen Spielleiters stellen - dem sogenannten Löwen.

Der Cast vereint dabei Neulinge mit bekannten Gesichtern aus den ersten beiden Staffeln. Für Aufsehen dürfte vor allem ein Name sorgen: Schauspieler Martin Semmelrogge (70) wagt sich in die Reality-Arena. Ebenfalls mit von der Partie sind Ex-Fußballprofi Mario Basler (57) und Society-Ikone Claudia Obert (64).

Die Liste der Kandidaten liest sich wie ein Who's who der deutschen Trash-TV-Landschaft. Sam Dylan, Rafi Rachek und Raúl Richter bringen ebenso reichlich Erfahrung mit wie Sarah Knappik und Tessa Bergmeier. Aus dem "Sommerhaus der Stars"-Universum stoßen unter anderem Umut Tekin, Antonia Hemmer und Chris Töpperwien dazu. Auch "Bauer sucht Frau"-Liebling Narumol David und Model Gitta Saxx gehören zum Cast. Erweitert wird die Runde von Teilnehmern wie Jennifer Iglesias, Maurice Dziwak, Kate Merlan und Alessia Herren.

Der Kampf um den Jackpot

Für jüngeres Publikum dürften Namen wie Ron Bielecki, Chiara Fröhlich oder Marvin Kleinen interessant sein. Den Cast komplettieren Vanessa Brahimi, Julia Römmelt, Marlisa Rudzio, C-BAS, Elsa Latifaj, Franzi Temme, Gina Beckmann, Marc-Robin Wenz, Lukas Baltruschat, Asena Neuhoff, Fabio De Pasquale, Jeje Lopes, Jenny Graßl, Leandro Fünfsinn, Max Suhr, Marvin Manson, Jessica Hnatyk, Jana-Maria Herz, Germain Wolf, Daniel Köllerer, Leon Shankara, Linda Braunberger, Luca Valerio, Oliver Ginkel, Paul Aubster, Philo, Richard Cwiertnia, Tim Dolle, Maria Bell und Lukas Kuhlmann.

Das Spielprinzip bleibt bewährt: In einem Schloss treten die 50 Kandidaten in täglichen Challenges gegeneinander an. Der Jackpot startet bei 50.000 Euro - am Ende der Show kann er jedoch höher oder niedriger ausfallen, je nach Spielverlauf. Das Besondere: Der Gewinn geht nicht an die Stars selbst, sondern an einen ihrer Follower.

Nach den Arenaspielen entscheiden die Sieger, welche Verlierer sofort ausscheiden müssen und wer eine weitere Chance erhält. Ein Konzept, das Allianzen und Intrigen quasi vorprogrammiert. Insgesamt 15 Episoden umfasst die neue Staffel, die bei Prime Video abrufbar sein wird.