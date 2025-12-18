Dritte Staffel The 50: Amazon Prime zeigt erste Bilder vom Cast

Über die Teilnehmer wurde bereits spekuliert, jetzt ist es offiziell: Prime Video hat den Cast für die dritte Staffel von "The 50" bekannt gegeben. Auch erste Bilder von der Staffel mit Umut Tekin, Mario Basler oder Martin Semmelrogge gibt es.
Prime Video hat die Teilnehmer der dritten Staffel von "The 50" bestätigt, nachdem die "Bild"-Zeitung bereits berichtet hatte. 50 bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Szene werden sich erneut den Herausforderungen des mysteriösen Spielleiters stellen - dem sogenannten Löwen.