Dritte Staffel soll 2025 erscheinen: Neue Gesichter bei And Just Like That...

Die dritte Staffel von "And Just Like That..." nimmt langsam Form an. Der ausführende Produzent der Serie bestätigte drei Schauspielerinnen für die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers, darunter Patti LuPone.

In der dritten Staffel von "And Just Like That..." dürfen sich Fans des "Sex and the City"-Spin-offs auf neue Gesichter freuen. Wie Michael Patrick King (70), der ausführende Produzent der Serie, gegenüber "Entertainment Weekly" verriet, werde unter anderem Patti LuPone (75) den Cast ergänzen.

Zwei neue Schauspielerinnen und eine Rückkehrerin

Der "Agatha All Along"-Star werde "einen Handlungsbogen in unserer Show in dieser Staffel" erhalten, so King. Welche Rolle ihr genau zukommen wird, ließ er offen. Frischen Wind wird ihm zufolge auch Schauspielerin und Komikerin Kristen Schaal (46) in die Serie bringen. Zudem bestätigte er eine Rückkehrerin: Nachdem Rosemarie DeWitt (53) in einer Episode der zweiten Staffel als Aidan Shaws (John Corbett, 63) Ex-Freundin zu sehen war, werde sie diese nun erneut verkörpern.

Über die Handlung der kommenden Folgen verriet King: "Es gibt viel 'Neues' im Vertrauten, aber auch die vertrauten Charaktere durchleben neue Dinge." Neben Carrie (Sarah Jessica Parker, 59) lebe auch Miranda (Cynthia Nixon, 58) in einer neuen Wohnung, erklärte der Produzent. "Wir haben das Gefühl, dass es in der Welt gerade sehr viel Neues gibt, vor allem für diese Figuren. Wir wollten neue Geschichten erzählen und sie vor neue Hindernisse stellen", so King.

So gestaltet sich der Cast

Viel ist über den Inhalt der dritten Staffel nicht bekannt. Auf dem Red Sea Film Festival im Dezember 2024 verkündete Sarah Jessica Parker "Variety" zufolge jedoch, es werde "einige neue Männer" geben. Gleichzeitig würden "einige der männlichen Charaktere" zur Serie zurückkehren. "Es gibt so viele interessante Geschichten mit zusätzlichen Charakteren, die zu Recht ein echtes Zuhause finden", gab Parker preis.

Dagegen wird Sara Ramírez (49), die Mirandas Ex-Freundin Che Diaz spielte, angeblich nicht mehr zu sehen sein. Der Handlungsbogen der Podcasterin sei "geschlossen" worden, erklärte Cynthia Nixon in einem "Variety"-Interview. Auch Karen Pittmann (38) wird laut "Deadline" in der dritten Staffel fehlen. Die Schauspielerin, die als Dr. Nya Wallace auftrat, sei aufgrund der Verpflichtung für zwei andere Serien verhindert, erfuhr das Branchenmagazin von einem Sprecher des Streamingdienstes Max. Ohne Pittmann und Ramírez soll die Show 2025 fortgeführt werden.