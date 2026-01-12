Dritte Staffel für Serien-Hype?: Heated Rivalry-Autorin kündigt drittes Buch über Ilya und Shane an

Die TV-Serie "Heated Rivalry" erlebt derzeit einen riesigen Hype im Netz. Jetzt legt Autorin Rachel Reid nach: Mit "Unrivaled" erscheint im Herbst 2026 das dritte Buch über das beliebte Eishockey-Paar Ilya und Shane.
Die TV-Adaption von "Heated Rivalry" ist seit Wochen das Thema unter Serien-Fans - und mittendrin im Hype liefert Autorin Rachel Reid die nächste gute Nachricht: Ein neues Buch über das Liebespaar Ilya Rozanov und Shane Hollander ist auf dem Weg. "Unrivaled" heißt der siebte Band ihrer queeren Eishockey-Romanreihe, der am 29. September 2026 erscheint. Das berichtet "Entertainment Weekly".